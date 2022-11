Stofa ændrer kurs: Kaster redningskrans til 40.000 husstande

Så langt er det ikke alle, der er. Jette Schousboe har været frustreret, siden hun fik beskeden om, at hun mister adgangen til Stofas produkter pr 1. december.

Hun glæder sig over, at hun ikke skal skynde sig med at finde et nyt sted at have sin e-mail. Men hun mener, timingen kunne have været bedre.

- Jeg synes, det er meget sent, de gør det. De kunne godt have gjort det lidt før af hensyn til mange, siger hun.

Samtidig konstaterer hun, at der ikke er styr på, hvor hun skal få sine tv-kanaler frem 1. december.

- Alt det andet er der ikke ro på endnu, siger Jette Schousboe til TV2 ØSTJYLLAND.



TV2 ØSTJYLLAND arbejder på at få en kommentar fra Stofa.