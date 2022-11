Stofa-kaos fortsætter

Antenneforeningen Aarhus har været i vælten den seneste uges tid, efter foreningen opsagde en tv- og internetaftale med Stofa.

Folk har stået i timelange køer for at få svar på deres mange spørgsmål, og kundetelefonerne har været rødglødende.

Skal anskaffe sig smart-tv

Nogle af antenneforeningens medlemmer frygter, som ikke har moderne smart-tv frygter, at de fremover bliver nødt til at anskaffe sig et smart-tv eller f.eks. en chromecast, hvis de gerne vil kunne bliver ved med at se fjernsyn, som de plejer.

En af dem er 64-årige Arne Fjord Rasmussen. Han holder meget af at kunne optage et tv-program på den ene tv-kanal, mens han ser et andet program på den anden, ligesom han også tit har brug for at kunne spole frem og tilbage.

- Jeg er en af dem, der har sådan et gammeldags tv med en tv-boks til, og det har fungeret glimrende for mig, og nu er jeg bange for, at jeg er nødt til at købe et nyt smart-tv eller en boks der kan tage apps, hvis jeg stadig skal kunne optage, siger Arne Fjord Rasmussen.

Han har været kunde hos Stofa siden 1990 og kan ikke forstå, hvorfor han ikke kan blive ved med det.

- Jeg synes, det er helt håbløst. Jeg er rimeligt godt teknisk begavet, og alligevel synes jeg, det her er sindssygt bøvlet. Jeg er meget frustreret, siger han.