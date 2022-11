Jan stod i kø på gaden som nummer 68 - Folk er fuldstændig oprørte og paniske

En af dem er 65-årige Jan Søbirk Warnich, der bor på Viborgvej og har haft Stofa i 42 år.

- Jeg var der et kvarter før, butikken åbnede klokken 10, og der stod vi i en meget lang kø udenfor på gaden for overhovedet at komme ind. Jeg trak nummer 68 og måtte vente over to timer, før det blev min tur. Det er et stort kaos, det her. Og så bliver man altså noget indebrændt, siger Jan Søbrik Warnich.

Ferien bliver brugt på antenneforenings-bøvl

For ham er det en stor daglig stressfaktor, at han ikke har fået en ny tv- og internetudbyder på plads.

- Min kone har en uges ferie og har brugt størstedelen af tiden på at skrive og ringe rundt og prøve at finde hoved og hale i denne kattepine. Jeg har et par fridage nu her, og dem kommer jeg nok til at bruge på det også. Det er helt vildt. Vi får en månedsopsigelse og hører så ikke en dyt mere, siger Jan Søbirk Warnich.

Jan Søbirk Warnich er langt fra den eneste, der føler, at han er kommet i klemme.