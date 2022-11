Søren byggede et skur: Så kom kommunens chef forbi

Hun medgiver, at det for en menig borger som Søren Wiesauer kan være svært at se, hvornår en skrivelse fra kommunen går fra at være et uformelt brev til et varsel eller påbud.

- Det kan jeg godt forstå, og jeg må sige, at jeg står tilbage med et billede af, at vi kunne have oplyst ham bedre, siger hun.

Lige på grænsen

I forhold til sagen om skiltningen forklarer Ann Hamborg, at Dykkerbutikken i Åbyhøj ligger lige på grænsen mellem et boligområde, hvor skiltning skal begrænses, og et centerområde, hvor skilte må fylde mere.

- Så går vi ind og kigger på den konkrete placering, og lige præcis med den konkrete beliggenhed tænker vi godt, han kan få lov til lidt mere, end hvis butikken lå inde i boligområdet, forklarer hun.

Men I ved jo godt, at butikken ligger på den her grænse, da I sender den første skrivelse?

- Ja, det er udgangspunktet, og så er det dialogen. Vi vil altid gerne i dialog med borgerne og have sagen belyst fra deres side, siger hun.

Kan du forstå, at Søren Wiesauer mister tiltroen til jer efter det her forløb?

- Tja, og det siger vi faktisk også til borgerne; hvis de føler sig i tvivl, kan de gå til Nævnenes Hus. Det er lige præcis den mulighed, de har. Vi bliver jo også klogere. Det viser den første sag jo, siger Ann Hamborg.

Søren Wiesauer har nu stævnet Aarhus Kommune for de udgifter, han har haft til advokat og rådgivende ingeniør i forbindelse med sagerne.