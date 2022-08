Smuglere tog kreative metoder i brug og fik flere års fængsel

Betjentene anholdt de to mænd, som blev varetægtsfængslet, og tirsdag erkendte de i retten.

- Det var rigtig godt politiarbejde, der gjorde, at mændene stort set kunne tages på fersk gerning, og derfor var der også nogle ret klare beviser, der knyttede de to mænd til kokainen. Sagen er endnu et eksempel på, at sager, der handler om indsmugling eller salg af hård narko, betragtes som grov kriminalitet, der kan koste lange fængselsstraffe, siger senioranklager Jakob Beyer i en pressemeddelelse.



Den ene 28-årige erkendte, at han havde hentet pakken i pakkeshoppen for den anden 28-årige, som han kender.