Amputationsskandale: - Man glemmer menneskene bag tallene

Selvom tallene ifølge regionerne er renset for demografiske forskelle på, hvor gode vi eksempelvis er til at gå til læge, mener Marianne Palm alligevel, at regionerne skyder sig selv i foden ved at nævne dem som forklaringen.



- De har jo nogle forklaringsproblemer. Så jeg anbefaler alle til at gå direkte til Patienterstaningen.

Midtjylland bad om rapport

Der er i løbet af de seneste seks år kommet en større forskel i, hvor mange benamputationer der bliver foretaget i de forskellige danske regioner.

En rapport fra Regionernes Kliniske Kvalitetsbaser (RKKP), der kom i går, tirsdag, viser, at antallet af amputationer i både Region Syddanmark og Region Midtjylland har ligget på et stabilt niveau siden 2016. I Region Nordjylland og Region Hovedstaden er antallet af benamputationer faldet. I Region Sjælland er antallet til gengæld steget.