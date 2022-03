Slut med søvnløse nætter: Nu genopstår ikonisk grillbar

Et stort genopbygningsarbejde

I går gik skadeservice ifølge Peter Lerdrup i gang med at rydde loftet ud og reparere træværk. Hele butikken skal også gøres grundigt rent for sod og sodlugt.

Han fortæller også, at køkkenet skal tømmes og at alt skal rives ned. Og at alle maskiner i den del, hvor der opstod brand, skal skiftes ud.