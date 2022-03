Skaderne efter brand i ikonisk spisested værre end først antaget

Fremtid på havnen afgørende

Kan han ikke få forlænget kontrakten, er det måske meningsløst at genopbygge Havnens spisestedet.

- Det giver ingen mening at lave en ny perle, hvis det kun er for et år. Det ville være rart, hvis jeg kunne sige, at jeg får en ny tilladelse. Det er ikke så nemt at finde en plads til så stor en vogn, lyder det lettere dystert fra ejeren, der konsekvent omtaler sin forretning som en vogn.

Han afviser derfor også, at spisestedet kan rykke ind i permanente rammer.

- Det er jo ikke Havnens Perle at ligge i bunden af en bygning. Det er en pølsevogn, og det vil vi gerne holde fast i, siger Peter Lerdrup, der gennem interviewet finder mere mod frem.