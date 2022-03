Ikonisk restaurant raseret af brand: Nu er ejeren klar med nyt tiltag

Han venter nu i spænding på at høre, om forsikringen dækker, men det forventer han klart, ovenpå de tekniske konklusioner.

- Når der er sådan en skade, er der mange små paragraffer, som man først finder ud af bagefter. Eksempelvis har vi ikke dokumentation for, at vi har gjort godt nok rent. Og når det det er svært at dokumentere, bliver man mistænkeliggjort, siger Peter Lerdrup.

Lejekontrakt udløber

Skaderne kategoriseres ikke som totalskade, og han forventer, at de vil tage seks-otte uger at udbedre og håber derfor på at kunne åbne inden 1. maj.

Som det ser ud nu, udløber den nuværende lejekontrakt med kommunen til juni næste år.