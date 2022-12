Skydevåben, knive og macheter: Politiet indfører visitationszoner

Østjyllands Politi har den seneste tid set flere indikationer på, at en tidligere konflikt mellem grupperinger fra henholdsvis Rosenhøj og Brabrand er ved at blusse op igen.

Der har inden for de seneste uger været flere hændelser relateret til grupperingerne, og det er Østjyllands Politis vurdering, at der er en forøget risiko for, at personer med tilknytning til grupperingerne vil besidde eller bære våben på offentligt tilgængelige steder med henblik på at foretage strafbare handlinger.