Frygter at bandekonflikt eskalerer - nu indføres der visitationszoner

En optrapning af konflikten mellem grupperinger i områderne Rosenhøj, Trillegården og Brabrand får nu konsekvenser.

Efter flere voldelige hændelser har politiet besluttet at indføre visitationszoner tre forskellige steder i Aarhus. De træder i kraft torsdag aften klokken 18, skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

- Det er vores vurdering, at det ulmer i det aarhusianske bandemiljø, og at der generelt er en meget anspændt stemning. Vi har på det seneste set eksempler på, at store grupper forsamler sig i nogle bestemte områder, hvor politiet også har fundet skydevåben samt flere stik- og slagvåben, siger chefpolitiinspektør Klaus Arboe Rasmussen i meddelelsen.