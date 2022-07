Politiet dropper visitationszoner fra midnat

Politiinspektøren fortæller desuden, at beslutningen om at fjerne visitationszonerne ikke er ensbetydende med, at politiet ikke vil være til stede i områderne. Politiet vurderer nemlig, at der fortsat er en konflikt mellem grupperinger fra Rosenhøj og Brabrand.

- En af vores vigtigste opgaver er at sikre trygheden. Vi vil derfor fortsat være synligt til stede, og bliver det nødvendigt, vil vi vurdere genindførelse af visitationszonerne, siger Brian Voss Olsen.