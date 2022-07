Tivoli åbner: Besøgende lægger blomster ved Cobraen

Her til eftermiddag er Tivoli Friheden netop genåbnet for første gang siden den tragiske dødsulykke for snart en uge siden, der kostede en 14-årig pige livet.

- Da dørene åbnede, kom der ret mange ind ad porten, fortæller TV2 ØSTJYLLANDs reporter i Tivoli Friheden, Nina Hougaard.



- Vi står her ved Cobraen, hvor folk kommer folk og lægger blomster. Det er helt naturligt her, folk søger ned, når de kommer ind i parken, fortæller Nina Hougaard.