Sissel efterforsker mord i sin fritid

For nylig gjorde hun endnu et fund. Her var det identiteten på en mand, der for mange år siden var faldet i vandet i én stat og fundet i en anden.



- Det vil sige, at hvis du blev meldt savnet i én stat og fundet i en anden, var det ikke sikkert, det blev opdaget - selv om det egentlig var et ret åbenlyst fund. Men i kraft af, at der ikke var samme kommunikation dengang, så ligger det uafklaret nu, siger den østjyske læge, der har videregivet informationerne til de amerikanske myndigheder.

Et værdifuldt navn

Detektivarbejdet er ikke kun tidsfordriv for Sissel Mangurten. Hun håber derimod, at det kan være med til at give nogle mennesker fred.

- Jeg kan godt sætte mig ind i, hvis nogen synes, det er en makaber hobby. Det synes jeg jo ikke. Jeg synes faktisk, at det er det mindst makabre, man kan gøre, siger hun.

- Hver eneste gang, der bliver meldt en savnet, så er der nogen, der leder efter denne her person. Uanset hvilket lag i samfundet, man kommer fra, så er der trods alt nogen, der har elsket eller holdt nok af denne her person til at melde dem savnet.