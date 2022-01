Signe flyttede til ny kommune – nu skal hun stikke sig selv 12 gange om dagen

Samme holdning har Diabetesforeningen, som længe har arbejdet for at få udbredt glukosemålerne til flere.

- Det er dejligt for dem, som har råd til det, og det er fint, at man har prøvet at finde en løsning. Det er bare ikke en løsning for alle, og vi mener ikke, at der skal være brugerbetaling på noget, der er så nødvendigt for at håndtere sin diabetes, siger politisk konsulent hos Diabetesforeningen, Helle Blum, til TV2 ØSTJYLLAND.

Ansøgninger mødes med afslag

Alle kommuner har egentlig mulighed for at bevilge glukosemålerne som et hjælpemiddel, så diabetes-patienterne slipper for at skulle have penge op af lommen. Men som TV2 ØSTJYLLAND tidligere har dokumenteret, får borgerne ofte afslag på deres ansøgning.