Salget er eksploderet, men prisen holder de fast i

Hos Cozy Sheep havde man ellers forsøgt at være klar i god tid. Virksomhedens lager og kontor er ved at blive flyttet, samtidig med, at pakkerne med hjemmesko i merinould stryger ud af døren. I god tid inden efterårsferien, der normalt er startskud til vintersalget.

- Det er sjovt, men det har også været hektisk. Vi arbejder i den normale arbejdstid, og så bruger vi aftener og weekender, siger Michael D. Jørgensen.

Må bede om hjælp

Han er foruden direktør også partner i virksomheden, som er stiftet af Emil Lyng.

De har måtte hente hjælp fra familie, svigerfamilie og venner til at få samlet reoler til det nye lager og pakke hjemmesko til de mange kunder.

- Ja, vi har bedt alle, vi kender om hjælp, siger direktøren.

Cozy Sheep havde forventet, at de skulle ansætte to medarbejdere mere til højsæsonen, der står for døren. Det tal har de måtte opjustere markant.

- Vi skulle have ansat to, men vi er endt med at ansætte ti, siger Michael D. Jørgensen.



De stigende energipriser har gjort deres produkter særdeles attraktive, men det har også negative konsekvenser. Leverandørerne har sat priserne op på grund af stigende priser på uld og el.