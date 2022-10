Bøder og sure smileyer: Populær kæde meldt til politiet

I juni sidste år fik restauranten en bøde på 50.000 kroner for at opbevare tun, der skulle have været smidt ud. Desuden var der direkte adgang til kloakken. I august 2021 var Fødevarestyrelsen på opfølgende besøg i Karma Sushi.

Ved den lejlighed fik Morten Hansson en bøde på 12.000 kroner. Blandt andet på grund af fund af optøet fisk, der var gået over den anførte holdbarhedstid.

TV2 ØSTJYLLAND arbejder på en kommentar fra Morten Hansson, der tidligere har kaldt Fødevarestyrelsens kontroller for en hetz.