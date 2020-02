Salg af brugt mærkevarejakke udviklede sig voldsomt

En 25-årig mand blev mandag udsat for et tricktyveri ved Magasins parkeringshus. Arkivfoto. Foto: Mads Claus Rasmussen - Ritzau Scanpix

Mange af os har nok prøvet at sætte en vare til salg på sider som Facebook eller Den Blå Avis, og derefter aftalt at mødes med en potentiel køber på privatadressen eller måske et sted ude i byen.

En sådan situation udviklede sig mandag voldsomt, da en 25-årig mand havde sat en mærkevarejakke til salg på en Facebook-side.

Han var blevet kontaktet af en potentiel køber, som han mandag mødtes med i Magasins parkeringshus i Aarhus C, hvor de aftalte, at pengene skulle straksoverføres, når de mødtes.

Den 25-årige sælger ankom ved 18:30-tiden. Her fik han fra køberen besked på, at han skulle komme op til p-husets 4. sal. Heroppe blev han mødt af den person, som sælger mente måtte være køberen, og de to parter havde en kort dialog om jakken, der også blev vist frem.

- Det åbenlyse råd er, at man altid skal sørge for at mødes på et offentligt og åbent sted, hvor der er folk omkring en, siger Janni Lundager, kommunikationsrådgiver ved Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Trafikeret vej i tidligere evakueret område er åben igen

Brugte falskt skærmbillede

Med et skærmbillede prøvede køberen at overbevise den 25-årige sælger om, at pengene var blevet overført. Det var de i følge den 25-åriges mobilbank bare ikke.

Da sælger rækker køberen sin egen telefon, og beder ham om at ringe til sin bank og sikre, at blev overført med det samme, kommer der pludselig en mand frem fra en dør i p-huset. Den tredje mand har en kniv i hånden, som han peger på den 25-årige med, hvorefter han jagter sælgeren ud af p-huset.

- Vi ser forholdsvis ofte, at folk bliver snydt på den her måde. Der er typisk to udgaver af det. Enten at man, som sagen er her, vises et fabrikeret skærmbillede, hvor der står, at personen har overført, selvom der ikke er lavet en overførsel. Den anden udgave er såkaldt 'phishing', hvor man får tilsendt en SMS, der tilsyneladende kommer fra ens bank, hvor der står, at pengene er overført. Det er selvfølgelig lidt mere avanceret, men stadig noget vi ofte ser, siger Janni Lundager.

Hvis man vil være sikker, så bør man altid tjekke sin egen bankbalance, før man godtager, at der er lavet en overførsel, siger hun.

Den 25-årige sælger kom alene ud af p-huset - hverken manden med kniven, køber eller jakke fulgte med.

Østjyllands Politi hører gerne fra eventuelle vidner, der kan have set de to personer, da de ankom eller forlod stedet. Politiet kan kontaktes på telefon 114.

Køberen beskrives som: Mand

Ca. 160 cm. Høj

Spinkel af bygning

Mørk i huden – muligvis af somalisk herkomst

18-23 år gammel

Havde fedtet, krøllet og mellemlangt afrohår

Var iført en mørkeblå jakke eller frakke til midt på lårerne og med lille pels som krave

Havde en barneagtig stemme.

Manden med kniven beskrives som: Mand

Somalisk af udseende

Ca. 185 cm høj

18-24 år gammel

Almindelig til spinkel af bygning

Var iført en sort Moncler-jakke med hætten over hovedet

Læs også Nu kan evakuerede beboere vende hjem