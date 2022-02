Sædbanker vil give kvinder lov til at inseminere sig selv

Det betød, at graviditeter undfanget hjemme ikke indgik i sæddonorers statistik.

Ønsker en kvinde at blive gravid ved at inseminere sig selv, skal hun vide, at sandsynligheden for at blive gravid er mindre.

Chancen er cirka halv så stor som ved insemination på en klinik. Det vurderer Bugge Nøhr, som er overlæge og klinikchef ved Fertilitetsklinikken på Herlev Hospital, over for avisen.

I et skriftligt svar fortæller Sundhedsministeriet, at man har været i dialog med sædbankerne og med Styrelsen for Patientsikkerhed om forslaget.

En række hensyn skal overvejes, før ministeriet vil gå videre med det.