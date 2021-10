Så meget kan det koste at skide i skoven

Problemet er nu så udtalt, at Aarhus Kommune i begyndelsen af oktober har sat skilte op med forbud mod at skide i skoven i håb om at komme det til livs.

Dog modtager kommunen – til trods for de nye forbudsskilte – fortsat billeder fra borgere om, at problemet stadig er til stede. Derfor vil de nu sætte nye skilte op i A4-størrelse i stedet for de nuværende piktogrammer.