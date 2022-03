Rektor om færre kvote 2-ansøgere: - Det var forventet

Forventet fald

Rektor Anne Storm Rasmussen kalder faldet forventet. Det skal ses i lyset af, at mange unge "tyvstartede" studiestarten sidste år som følge af corona-restriktioner og et øget antal studiepladser. Samtidig er forventningen desuden, at flere unge i år tager et sabbatår modsat sidste sommer, da pandemien gjorde det svært at rejse.

- Efter afbrudt vækst på vores uddannelser de sidste 12 år, ser vi nu et fald i antallet af ansøgere, men tallene dækker også over fremgang på enkelte uddannelser. Eksempelvis har 51 procent flere end sidste år sat vores engelssprogede multimediedesignuddannelse som deres første prioritet, siger rektoren.

Mange af de engelsksprogede uddannelser lukker ellers som følge af, at akademiet skal lukke pladser som led i udflytningen af uddannelsespladser fra de store byer.