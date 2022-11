Rekordmange sofavælgere - Det er rigtig skuffende

De frivillige kvinder i foreningen Bydelsmødre 8220 i Aarhus Vest er skuffede. De har brugt masser af timer på at banke på døre for at opfordre folk til at stemme til folketingsvalget.

Men denne gang lykkedes det ikke.

Valgdeltagelsen ved valgstedet Globus 1 i Gellerupparken var kun på 62,8 procent og er dermed den absolut laveste i Østjyllands Storkreds og langt under landsgennemsnittet på 84,1 procent.

- Det gik bare ikke, som vi havde håbet. Ved forrige valg lykkedes det at få stemmeprocenten godt op, men i år er vi tilbage på det trælse, lave niveau, og det er jeg rigtig skuffet over, siger Randa Radwan, der er en af de frivillige kvinder, der har forsøgt at overbevise naboer i området om, at det er vigtigt at få sat et kryds på valgdagen.

I 2019, hvor Bydelsmødrene for første gang tog opgaven på sig med at mobilisere vælgere, endte stemmeprocenten på 71,4 procent. Et betydeligt ryk op fra folketingsvalget i 2015, hvor stemmeprocenten var 64.

- Vi ved, det kan lade sig gøre at få flere til stemmeboksen, for det lykkedes os ved forrige valg, siger Randa Radwan.

Mange tvivlende vælgere

Hun tror, der er flere forskellige grunde til, at det er gået så dårligt med at få folk til stemmeurnerne i år. Mange af de steder, hvor bydelsmødrene bankede på, blev der ikke åbnet, fordi folk troede, kvinderne var der for at samle ind.

- Vi går typisk i grupper på tre, hvor en for eksempel har arabisk baggrund, en anden tyrkisk og en tredje somalisk, så vi kan kommunikere med dem, der har svært ved det danske sprog og ikke rigtigt kan følge med i tv-debatterne. Men det var som om, mange troede, vi var der for at samle penge ind, siger Randa Radwan.

Bydelsmødrene har også arrangeret to debatmøder i området.

- Jeg tror, mange har haft svært ved at overskue 14 forskellige partier og været meget i tvivl om, hvem de skulle stemme på denne gang. Nogle af dem, vi talte med, var så meget i tvivl, at de ville have os til at vælge for dem, men det ville vi selvfølgelig ikke, siger hun.

Randa Radwan har dog ikke mistet modet helt og lover, at hun og de andre frivillige tager kampen mod sofavælgerne op igen til næste valg.