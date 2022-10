Rådhustårn lyst op i støtte

Vil vise opbakning

Til lørdagens demonstration på Rådhuspladsen ønskede de fremmødte blandt andet at sætte fokus på urolighederne i Iran, hvor det iranske styre har anvendt vold til at sætte en stopper for demonstrationer for kvinders rettigheder i landet.

Med til demonstrationen var også finansminister og folketingskandidat Nicolai Wammen (S).

- Jeg er her i dag for at vise min opbakning til de unge, som med stort mod og frygtelige ofre kæmper i Iran for deres frihed. Vi har jo set frygtelige angreb og overgreb på dem, som går på gaden i Iran for at få helt basale rettigheder, sagde Nicolai Wammen lørdag og fortsatte:

- Og derfor er jeg her i dag for at give min støtte til deres frihedskamp, og jeg håber, at der må komme lys til de demokratiske rettigheder i Iran.