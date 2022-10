Rådhus bliver lyst op i Irans farver

Den iranske kamp for kvinders rettigheder rykker nu ind i hjertet af Aarhus.

En organisation, der støtter de protester, der foregår i Iran lige nu, har nemlig fået lov til at lyse klokketårnet på Aarhus Rådhus op i det iranske flags farver, grøn, hvid og rød.

Det sker den 22. oktober fra solnedgang til midnat.

Aarhus Kommune bekræfter over for TV2 ØSTJYLLAND, at der er givet tilladelse til oplysningen, og at det er rådmand for Teknik og Miljø Nicolaj Bang (K), der har givet tilladelsen.

På grund af energikrisen bliver det kun denne ene aften, oplyses der yderligere.