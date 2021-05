Præst giver håb til udskudte konfirmander

- Det er bare en lille erkendtlighed for lige at vise dem, at vi ikke har glemt dem, og at vi også er kede af den her udskydelse, siger præst Morten Skovsted.

Meningen er, at blomsterfrøene skal være blevet til en blomst, når de unge forhåbentligt skal konfirmeres på til august.

De hjemmedyrkede blomster kan de så tage med i kirken.