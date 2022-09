Populær kæde ramt igen: Ejer afviser skimmel - det var chiafrø

Et besøg fra Fødevarestyrelsen kastede i sidste uge en mellemfornøjet smiley af sig til restauranten Grød i Graven i Aarhus.

Her fremgår det, at rengøringen halter, og på et køleskab er der fundet store mængder rim og produktrester. Derudover fandt man skimmellignende belægninger i et kølebord.



- I kølebord ved anretterbord ses hvide skimmellignende belægninger på køleenhedens runde riste. Ved siderist i bund ses støvbelægning og hvide skimmellignende plamager, skriver styrelsens udsendte i sin rapport.

Chiafrø eller skimmel?

Lasse Skjønning Andersen ejer Grød-kæden. Han fortæller, at virksomheden mener, der er tale om chiafrø og ikke skimmel.

- De bemærker, at der er snavs i et køleskab, som ligner noget skimmel, det er vi faktisk overbevist om, at det ikke er, men chiafrø, som kan ligne det samme, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Grød har derfor sendt prøver ind til et analyseinstitut for at få afklaret, om det er skimmel eller chiafrø, Fødevarestyrelsen har fundet i restauranten i Graven.

Lasse Skjønning Andersen mener, restauranten har haft et meget stort fokus på rengøring, siden de senest fik en sur smiley i juni, hvor det også var rengøring, der var problemet. Ved den lejlighed fik Grød en bøde på 10.000 kroner.



Ville du selv spise der?

En del af problemerne er siden løst, kan man læse i rapporten fra besøget onsdag i sidste uge.

- Vi har talt med personalet. De er i min optik totalt seje, og de vil selvfølgelig gøre alt for, at vi kan holde standarden.



Ville du selv spise et sted, hvor man kan læse den beskrivelse i en smiley-rapport?

- Jeg synes ikke, det er fedt. Jeg synes, det er fair nok at Fødevarestyrelsen har de her procedurer, men jeg er ked af, at vi har fået en dårlig smiley, hvis det viser sig, at det ikke er mug og skimmel, siger Lasse Skjønning Andersen.

Glad for samarbejde

Jeg spørger lige igen. Ville du gå ind på en restaurant, hvor du kan læse sådan en beskrivelse?

- Jeg arbejder med det til daglig, så jeg kan ikke være objektiv på den måde. Med det hændelsesforløb, jeg kender, så vil jeg være helt tryg. Jeg ville gå fuldstændig trygt ind i den forretning, siger Grød-ejeren.

Han påpeger, at han er glad for samarbejdet med Fødevarestyrelsen.