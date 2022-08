Endnu en sur smiley: Sorte belægninger, skimmelsvamp og cigaretskod på gulvet

Ifølge Fødevarestyrelsens rapport er det særligt problemer med gamle produktrester, som har givet anledning til den sure smiley. Ud over de mørke belægninger og gamle produktrester, noterede Fødevarestyrelsens folk sig også, at der var mørkt vand i fliser, som var gået i stykker, i pølsemageriets kølerum.

Ifølge rapporten havde virksomheden følgende bemærkninger til observationerne: "Lokalerne er brugt og der er slidtage på dem. Vi gør dem rene."

Er gået i gang med det samme

Til TV2 ØSTJYLLAND uddyber ejer Niels Juul Nielsen.

- Meget af det er udvendigt på nogle døre og har ikke noget med fødevaresikkerhed at gøre. Vi er gået i gang med rengøring med det samme.

Han ærgrer sig over, at der igen er sur smiley efter et besøg. I februar lykkedes det nemlig at få en glad smiley.