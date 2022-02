Sushikæde får sure smileyer: Risene stod på bordet natten over

I Risskov er det den anden sure smiley i træk. Den kommer blandt andet, efter at rejseholdet ikke har vurderet, at restaurantens registrerede oplysninger om pH-værdi er korrekte.

Ifølge manageren står kokken for at måle pH-værdien, men kokken kender ikke til pH-strips eller brugen af dem, da han bliver spurgt af Fødevarestyrelsen.

Længere opbevaring end tilladt

Skanderborgs sure smiley kommer, fordi det halter gevaldigt med opbevaring af fisken og længden af dens holdbarhed.

Selvom en ansat oplyser, at holdbarheden er to dage, er opbevaringsboksene mærket med 29. januar og 30. januar, og kontrolbesøget fandt altså sted den 2. februar. Men jf. produktanvisningen på laks og tun, opbevaret i virksomheden, har netop de to produkter en maksimum holdbarhed på 24 timer efter optøning.