Politikerne vil rive ned - men det koster på klimaregnskabet

Skal man nå sine klimamål og reducere CO2-udledningen, er det en meget dårlig ide at rive boligblokke ned.

- Vi synes jo, at når vi står i en klimakrise, at det vil være fuldstændig tåbeligt at nedrive en masse boligblokke, siger Trine Lybech, projektleder i Arkitektforeningen Østjylland.

Men alligevel er det netop det, Aarhus Kommuen har tænkt sig at gøre i Gellerup.

Men kommunen bør i stedet forholde sig til, at nedrivning frem for ombygning er en katastrofe for klimaet.

- Jeg synes jo ikke, det harmonere med den vision om at være 70 procent mindre CO2-afhængig i 2030, lyder det fra arkitekten.

Udleder 50 procent mere

Arkitektforeningen har med partnerskabet Renovering på Dagsordnen bedt Rambøl regne på forskellene mellem nedrivning og renovering.

- Det viser sig faktisk, at det udleder 50 procent mere CO2, når vi river ned frem for at renovere en bygning, fortæller Trine Lybech.

I Gellerupparken rives blokke ned, for blandt andet at leve op til regeringens ghettoplan, hvor der blandt andet står, at almene familieboliger kun må udgøre 40 procent i de hårdeste ghettoområder.