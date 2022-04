En umage alliance vil sætte nedrivning på standby

Aarhus Kommune kan ende med at skulle hjælpe 6.000 ukrainere. Derfor foreslår partierne, at man ikke giver nedrivningstilladelsen, før der er overblik over behovet for at huse ukrainske flygtninge.

De understreger samtidig, at der er tale om en midlertidig løsning, og at men ikke ønsker at frede de seks boligblokke.