Politiet lukker sag om mulig prøvesnyd på skandaleramt skole

Politiets undersøgelse skulle klarlægge, om oplysninger om en prøve var blevet frigivet før tid, men man har altså ikke fundet tilstrækkeligt med beviser for, at det skulle være sket.

Det er Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), der har meddelt kommunen, at man ikke har fundet, at der skulle være foregået uregelmæssigheder på Søndervangskolen.