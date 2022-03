Politiet indfører visitationszoner

Østjyllands Politi indfører visitationszoner i områderne Rosenhøj og Brabrand i Aarhus.

Det sker efter drabet på den 21-årige mand, samt uro mellem to grupperinger med relation til de berørte områder.

- Der er vores vurdering, at den uro, der har ulmet den seneste tid, har udviklet sig til en reel konflikt mellem grupperingerne. Natten til tirsdag blev en 21-årig mand dræbt af skud, da han kom kørende i sin bil i Viby, og det tyder desværre på, at han var et uskyldigt offer, der tilfældigt blev ramt, siger chefpolitiinspektør Klaus Arboe Rasmussen i en pressemeddelse.