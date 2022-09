Pia K. mødte Osman på stadion: - Det har ikke ændret noget

Den tidligere DF-formand Pia Kjærsgaard sad torsdag blandt tilskuerne til kampen mellem den tyrkisk-danske klub Vatanspor og storklubben AGF.

Ikke på grund af sporten, men på grund af den kebab, der blev serveret, og ifølge hende er symbolet på et parallelsamfund og et knæfald for islam.

Og selvom den blev tilbudt ganske gratis, var det et nej tak til en kebab med det hele.

- Jeg skal ikke have en halalkebab. Jeg vil ikke spise halalkød, der er certificeret af det islamiske samfund. Det har ikke noget at gøre med smagen, det har noget at gøre med, at man putter religion ind i mad. Det er fuldstændig absurd, siger Pia Kjærsgaard.