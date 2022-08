Raser over kebab på fodboldstadion

Det har den tidligere DF-formand dog ikke planer om at acceptere. Ifølge hende er invitationen noget pjat og et forsøg på at afspore debatten.

- Jeg kender udmærket fodbold, så jeg behøver ikke en kebabbod i baggrunden for at interesse mig for mig for det. Jeg vil hellere have en pølsevogn, siger hun.



Hun afviser, at det kun handler om særkrav til muslimer.

- Jeg synes ikke, at man skal tage særhensyn overhovedet. Jeg er sikker på, at vegetarer har en madpakke med - det er ikke et problem. Jeg har ikke oplevet, at vegetarer eller folk med allergi har krævet noget andet. Det her er en religion. Det er noget helt andet, siger Pia Kjærsgaard.



Tager selv grillen med

Både vegetarer og muslimer har tidligere efterlyst alternativer til de pølser, der serveres på Ceres Arena.

Meldingen fra stadion har været, at efterspørgslen har været for lille og det ikke er muligt at adskille svin og kylling på grillen.

Det kan dog lade sig gøre nu, fordi Vatanspor er hjemmehold, og det er en del af en menu, som de har til deres hjemmekampe. Derudover medbringer holdet selv grej, bod og grillsystem.