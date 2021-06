Peter presset fra tre sider: - Det er virkelig voldsomt at bo midt i det hele

Borgerne i den lille landsby Spørring nord for Aarhus står midt i et vaskeægte trekantsdrama. Et område der støder op til landsbyen, er nemlig så populært, at hele tre parter kæmper om retten til at bruge det.

Men naboerne i området vil faktisk allerhelst være fri for alle tre.

Alligevel har Region Midtjylland onsdag besluttet, at der på området kan placeres en grusgrav.



I samme område ønsker det nærliggende biogasanlæg at udvide til det firedobbelte.