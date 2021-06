Efter vanvidskørsel: Nu bliver færdselsåre oprustet

Fredag aften blev en ung politibetjent kørt ned af en vanvidsbilist på Silkeborgvej i Åbyhøj. Dette er bare et af flere tilfælde på Silkeborgvej i de seneste måneder, hvor bilister har udsat andre borgere for stor fare.

Det har gjort borgerne utrygge i området, og derfor skal der nu ændres på den store indfaldsvej. Det siger Bünyamin Simsek, der er rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune i dag.

- Weekendens uhyggelige hændelse viser, at der hos nogle trafikanter i området er en helt vanvittig trafikadfærd, og vi skal gøre, hvad vi kan for at få den ændret. Formålet med de kommende ændringer af Silkeborgvej er at skabe en tryggere vej for de bløde trafikanter, og sætter en stopper for farlige overhalinger, siger Bünyamin Simsek.