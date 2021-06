Ø-boere har kæmpet i flere år – nu er sag om solcellepark afgjort

Kattegatøen er kendt for at være Danmarks vedvarende energi-ø, men denne titel, mener Carsten Bruun, ikke kommunalbestyrelsen kan blive ved med at leve op til, når de stemmer et projekt som et solcelleanlæg ned. Han mener også, de kan få problemer med at nå deres mål om at være fossilfri i 2030.

- Jeg synes, de andre partier har et problem med at leve op til den klimaplan, vi har lavet for Samsø, og det er svært at nå et mål, når man siger nej til et solcelleanlæg, som kan pumpe energi ud. Det er ren snak fra de andre partiers side, at vi er en klima-ø, siger Carsten Bruun.

Ifølge borgmesteren er det noget helt andet, der spiller ind i denne beslutning.

- Ved første øjekast kan jeg godt forstå, hvis folk tænker, beslutningen strider imod at være energi-ø. Men normalt laver vi energi-projekter, som har lokal opbakning, og hvor lokalbefolkningen også kan investere i projekterne, og det var ikke tilfældet med dette projekt. Her er der kun tale om en investor, som får glæde af det, siger borgmesteren.