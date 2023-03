Paludan-medie får ikke kritik af Helmig-omtale

Det affødte en klage over mediet til Pressenævnet, som ikke finder anledning til at kritisere mediet på den baggrund.

Rygtet om hans død havde svirret og var kendt i mediebranchen, inden familien gik ud med nyheden. Det var altså her, Frihedens Stemme alligevel skrev det.

Frihedens Stemmes chefredaktør og partileder, Rasmus Paludan, udtalte i artiklen:

“Hugo Helmig var et elskeligt og kærligt menneske med et stort talent, som desværre blev taget fra os alt for tidligt. Han er forhåbentlig et bedre sted nu. Ligesom jeg selv oplevede han de nådesløse konsekvenser af at være i offentlighedens søgelys. Ære være hans minde.”

Derfor fik Pressenævnet en klage den 6. december.

Skal tåle nærgående omtale

I sin afgørelse lægger nævnet blandt andet til grund, at offentlige personer må tåle en mere nærgående omtale end andre, og at det ikke er i strid med god presseskik at bringe offentligt tilgængelige oplysninger.

Frihedens Stemme bragte en adresseforespørgsel, hvoraf dødsdatoen fremgår, som dokumentation.

Klagerne lagde blandt andet til grund, at alle andre medier ventede med at omtale dødsfaldet, indtil familien havde meldt det ud.

Årsagen til dødsfaldet er ikke kendt.

Klagerne er anonymiserede i Pressenævnets afgørelse.