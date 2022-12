Thomas Helmig takker for støtten: Jeg vil hylde livet

'Jeg vil benytte dagen i dag til at takke alle for den fudstændigt overvældende medfølelse og støtte som min familie og jeg har fået fra jer i den her svære tid.'



Sådan indleder Thomas Helmig et opslag på Instagram torsdag.

For en måned siden blev hans og hele hans families liv vendt på hovedet, da hans søn Hugo Helmig afgik ved døden.

Et chok og en smerte, familien nu skal leve med. Men varmen fra omverden har altså hjulpet midt i mørket.

'Når sorgen pludselig er blevet et livsvilkår betyder det (støtten, red.) utroligt meget.'

Hugo Helmig var lige som sin far sanger, og deres bånd var også dybt i musikken, understreger Thomas Helmig.

'Den rigtige sang på det rigtige tidspunkt kan bringe tårer, glæde, sorg, oprør, minder og den kan bringe en følelse af at man bliver genkendt og set.'



'Så selv midt i den sorg jeg står i nu, vil jeg se frem til mine koncerter næste år hvor jeg vil hylde musikken, fællesskabet, kærligheden og ja, livet,' skriver Thomas Helmig og ønsker alle en glædelig jul.

Hugo Helmig døde den 23. november. Thomas Helmig har fortalt, at de tilbragte hans sidste aften sammen, men at Hugo Helmig døde hen over natten.