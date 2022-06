Pårørende på bosted: - Kan næsten ikke få det værre

Med de økonomiske udsigter for kommunen, regner borgmesteren dog ikke med, at det vil være tilstrækkeligt.

- Derfor kommer vi også til at kigge ind i et sparekatalog. Det bliver enten at reducere i et omfang eller holde op med at løse nogle opgaver i fremtiden for at skabe råderum for at finansiere de stigende udgifter på de områder, der er presset.

Det bliver vel ikke nemmere nu?

- Nej, tværtimod. Derfor skal vi i gang med at kigge på, hvad vi kan gøre mindre af.