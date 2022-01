Op mod 1000 demonstrerede mod vacciner og restriktioner

Den 27-årig var i besiddelse af yderligere 15 bomberør, som alle blev beslaglagt af politiet.

I løbet af aftenen bevægede demonstrationen sig rundt i Midtbyen. Her blev endnu en mand - igen en 27-årig - sigtet for at affyre et romerlys i nærheden af DOKK1.

Efter en længere gåtur rundt i Aarhus var demonstranterne tilbage på Rådhuspladsen klokken 21:45. Her fortsatte demonstrationen lidt endnu, men med færre deltagere end tidligere på aftenen.

Østjyllands Politi oplyser desuden, at seks personer undervejs blev sigtet for besiddelse af narkotika.

- Der er ingen anholdte, siger vagtchef Mikkel Møldrup.