Corona-demo kan påvirke trafikken

Østjyllands Politi forventer, at en del mennesker vil troppe op til demonstrationen.

- Det er noget, der er inviteret til på Facebook, så det er svært at for os at vurdere præcis, men vi forventer nogle hundrede, siger Janni Lundager.

Hun fortæller, at politiet vil følge demonstranterne rundt i byen under hele demonstrationen.