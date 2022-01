Kollegerne 'taler' med Ulrik ved at stampe hårdt i gulvet

- Vi oplever desværre meget uvidenhed og mange fordomme fra arbejdsgivere. Derfor opfordrer jeg virkelig til, at arbejdspladserne er mere åbne. For rigtig mange døve har været igennem uddannelser og er en stor ressource for arbejdspladserne, siger landsformand for Danske Døves Landsforbund Lars Ahlburg.

Foreningens egne tal peger på, at kun cirka 38 procent af døve mellem 16 og 64 år er i beskæftigelse. Det svarer, ifølge foreningen, til cirka 1520 ud af 4000 mennesker.

Men eksemplet fra Odder viser, at der er potentiale, mener foreningen. Landsformanden håber på, at et øget fokus på netop borgere med et handicap vil få endnu flere i beskæftigelse.

- Vi har utallige eksempler på, at arbejdsgivere bliver positivt overraskede, når de beslutter at ansætte en døv, siger Lars Ahlburg.

Måtte kæmpe for job

Ulrik Christian Larsen har igennem årene været i et utal af praktikker, men der er ikke noget af det, der er blevet til et job. Da han hørte fra Anna Jensen, via kommunens jobcenter, blev han meget overrasket.