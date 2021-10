Olieudslip i å - løber lige ud i stor sø

Men det kan komme til at tage et stykke tid, før man ikke ikke længere kan konstatere oliefilm på vandet. Og det, der allerede måtte være løbet ud i Brabrand Sø, kommer kommunen ikke til at gøre noget ved.

- Når det først er kommet ud i søen, breder det sig over et så stort område, at det ikke er til at bekæmpe. Så vi gør, hvad vi kan for at opsamle det i åen, inden det kommer derud, siger Thor Joensen.

Miljøvagten appellerer kraftigt til borgere om, at man altid skiller sig af med olie og andre kemikalier på forsvarlige måder frem for at hælde i det i kloakken i vejkanten.

- Der skal ikke maling, sæbe og så videre i, for det ryger direkte ud i åer og søer, siger han.