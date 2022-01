Nyt AGF-stadion kommer til at koste over en halv milliard

Torsdag blev budgettet for udviklingen af området - og det nye stadion - fremlagt, og her fremgik det altså, hvad budgettet for det nye stadion lyder på. Derudover er der afsat 65 millioner til nedrivning af Ceres Park.

Det nye stadion skal som nævnt kunne have plads til 20.000 tilskuere, men skal kunne udvides, så der med ståpladser kan være 24.000 til stede, skriver Århus Stiftstidende.

Seks forskellige arkitektfirmaer har fået til opgave at komme med deres bud på, hvordan AGF's nye hjemmebane skal se ud.