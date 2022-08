Ny vej uden cykelsti: Skal vi cykle på busbanerne?

Synes du, at det er et problem, at der ikke er nogen cykelsti her på vejen?

- Ikke sådan virkeligt, fordi der er jo mange steder, hvor der ikke er cykelstier, så man vænner sig lidt til at cykle på vejen. Så jeg ser ikke det store problem i, at der ikke er en cykelsti. Men jeg kan da godt se, hvis der er nogle, der har et problem med det.