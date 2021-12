Sådan bliver ny Gellerup-skole

I meddelelsen fra Aarhus Kommune lyder det, at der vil være et fokus på at skabe et bæredygtigt byggeri, hvor man vil forsøge at minimere klimabelastningen.

- Det er et bæredygtigt byggeri med virkelig mange spændende løsninger. Først og fremmest for børn og medarbejdere, men det bliver også en skole, der inviterer lokalområdet ind. Skolen og fritidscentret bliver en rigtig god ramme om børnenes skolegang og en masse fritidsaktiviteter. Og så skal den bidrage til udviklingen af Gellerup som en balanceret bydel med bred appel til familier fra hele Aarhus, siger rådmanden.



320 millioner kroner

Den samlede anlægsudgift ventes at blive på cirka 320 millioner kroner. Og går alt som ventet, vil byggeriet gå i gang i sensommeren 2023.