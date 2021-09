Ny undersøgelse: Journalistelever er ræverøde og radikale

Derudover peger han også på optagelsesprøven som et sted, hvor man kunne sætte ind, for at sikre en mere lige fordeling. Han kan dog ikke komme med nogle konkrete forslag til, hvad der skulle ændres i den for at give en mere blandet politisk overbevisning blandt de studerende.

Henrik Berggren understreger, at det, undersøgelsen viser, ikke nødvendigvis er et problem, da det er et øjebliksbillede. Men at det kan blive et problem, hvis den generelle journaliststand er overrepræsenterede i forhold de venstreorienterede partier.

- Der er så mange ting, der spiller ind. Men den helt grundlæggende debat om diversitet, synes jeg, er væsentlig at rejse, siger han.