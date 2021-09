Virkelighed eller science fiction? Lammede personer bevæger sig med tankens kraft

Projektet skulle undersøge, om disse patienter har de samme signaler i hjernen, som raske har.

- Hos os alle sammen kommer der signaler i hjernen. Dem er vi blevet så gode til at måle, at vi kan måle i hjernen, når vi begynder at forberede os på at bevæge os, før vi gør det, siger lektor på Aarhus Universitetshospital og leder af projektet, Jakob Blicher, til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Vi har kigget på, om de signaler også er der, når man har muskelsvind. Der har vi vist, at de samme signaler er der, selvom man ikke kan bevæge hverken arme eller ben.

Første i verden

Jakob Blicher og resten af forskningsgruppen er de første i verden til at vise, at de her signaler stadig er der hos en større gruppe muskelsvindpatienter, og det, at man kan se signalerne, åbnede op for nye muligheder.

Forskningsgruppen udviklede en form for hjelm med en masse tråde, der fører ned til en mekanisk handske. Når hjelmen opfatter, at personen tænker på at bevæge hånden, sender den signaler til handsken – og wupti. Så kan patienten bevæge hånden, kun ved tankens kraft.