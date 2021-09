Handicappede på vej mod katastrofe: - Fuldstændig rystet og chokeret

De voksne handicappede i Aarhus kigger direkte ind i en katastrofe ovenpå budgetforliget i Aarhus kommune. Så dyster er fremtidsudsigterne, hvis man spørger LEV Aarhus.

- Jeg er fuldstændig rystet og chokeret over det her forlig, som alle næsten har valgt at skrive under på. Jeg mener helt alvorligt, at vi kigger ind i en katastrofe, siger Anne Kjeld Pedersen, der er formand for LEV Aarhus.

Et næsten enigt byråd blev sent torsdag aften enige om at sætte godt 37 millioner kroner af til socialområdet i 2022. Nogle af pengene er sat af til specifikke indsatser som boliggaranti til hjemløse, mens 30 millioner er øremærket et såkaldt ”løft af socialområdet”.

I et notat udarbejdet i forbindelse med budgetforhandlingerne, peger Aarhus Kommunes forvaltning dog på, at socialområdet allerede i 2021 kigger ind i en økonomisk ubalance på 110-120 millioner kroner. Det stiger op mod 200 millioner kroner i 2025.